Инфляция вынудила американцев сдавать в ломбард подержанные гробы

Американская экономика ежедневно сталкивается с новыми ударами из-за экономического кризиса. Текущая ситуация вынудила жителей США сдавать подержанные гробы в ломбард, чтобы хоть как-то подзаработать. Об этом рассказал портал WWLP.

Владелец ломбарда Скотт Пастернак рассказал, что гроб ему продали местные жители, которые на вырученные средства хотели погасить кредит. По его словам, нестандартные вещи в лавку стали приносить с наступлением кризиса и этот гроб — далеко не самый удивительный в ломбарде экземпляр. Люди приносят сюда технику, одежду и многое другое. Например, американка Рокси Кесслер приобрела там подержанный пылесос, чему была несказанно рада.

"Вы ничего не можете себе позволить, потому что цены на бензин настолько чертовски высоки, цены поднимают на всё подряд. Еда, страховка, всё. Цена просто зашкаливает. Вы не можете позволить себе купить что-то новое", — сказала Кесслер.

Как рассказал Пастернак, в последнее время люди всё чаще пользуются услугами ломбардов: они и сдают вещи, и приобретают. Также он добавил, что подержанный гроб в его лавке можно купить за 499 долларов (почти 31 тысяча рублей).