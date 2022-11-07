"Всё очень печально": Психиатр увидел признаки деградации мозга у Байдена

Поведение президента Джо Байдена является ярким примером того, как у человека может прогрессировать нейрокогнитивное расстройство и сам человек может контактировать с обществом только с помощью шпаргалки. Об этом Лайфу рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

"На примере Байдена мы видим прогрессирующее нейрокогнитивное расстройство. Человека к каждому выступлению готовят, вкалывают ему ноотропы. Посмотрите, на руке у него проколы, он постоянно на уколах, у него шпаргалка, как себя вести. И то мы видим постоянно, что он не туда сворачивает, спотыкается, то чуть не упал. Видно, как ему тяжело сохранять равновесие, вот эта размашистая медленная походка. Мозг деградирует, человек может только по шпаргалке, по сценарию, чтобы быстро уводили, прятали", — отметил Шуров.

При этом какие-то неожиданные и незапланированные моменты в поведении Байдена, такие как его попытки убежать от рождественского кролика или ростовой куклы, говорят о том, что у главы Белого дома разрушаются внимание и память.

"Я думаю, что этих приключений будет всё больше и больше и уже то, что король голый, станет очевидно даже для самых больших фанатов Байдена. Вот как цирковая дрессура. Да, какие-то трюки с ним отрепетировали. Всё очень печально", — добавил психиатр.