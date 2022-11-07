Огромная буква Z отправила в нокаут безработного вандала-поджигателя из Можайска

В подмосковном Можайске вандал моментально поплатился за попытку сломать букву Z, после первого удара конструкция отправила в нокаут самого мужчину, явно не ожидавшего, что ему даст сдачи символ спецоперации. Видео публикует SHOT.

В Можайске хулиган попытался расправиться с символами спецоперации, но не вышло. Видео © t.me / SHOT

Мужчина разозлился и вновь бросился с кулаками на букву Z. После нескольких попыток ему удалось уложить её на землю. На этом злоумышленник не остановился и, судя по кадрам, решил поджечь баннер на местном ДК, посвящённый спецоперации. Однако и тут мужчину подстерегала неудача: плакат не загорелся. Осознав, что снова уступает в бою, вандал начал рвать его на куски.

Полиция задержала нарушителя. Им оказался 34-летний безработный Константин Марценко, который уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении него проводится проверка.