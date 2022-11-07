Депутат Госдумы Александр Бородай чудом избежал гибели под Херсоном
Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на французской мине под Херсоном
Депутат Госдумы Александр Бородай и его команда едва не подорвались на французской противотанковой мине HPD-2A2 в зоне проведения спецоперации в Херсонской области. Видео с места событий публикует военный журналист Чингис Дамбиев.
Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на французской мине под Херсоном. Видео © t.me / ChDambiev
"Нам повезло. Кому-то не очень повезло, а вот нам повезло", — говорит на кадрах народный избранник и показывает французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его автомобиль охранения.
Такие мины запрещены Женевской конвенцией. Они являются необезвреживаемыми и неизвлекаемыми, а также способны пробить 150 мм брони даже с полутораметровой глубины.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол написал в столичном военкомате заявление о добровольной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине.
t.me / ChDambiev