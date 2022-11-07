Солист Backstreet Boys Ник Картер не сдержал слёз на концерте из-за смерти брата Аарона

Во время концерта в Лондоне солист группы Backstreet Boys Ник Картер расплакался из-за смерти младшего брата Аарона, которого на днях нашли мёртвым в ванной комнате собственного дома. Музыкант не стал отменять выступление по причине трагедии.

Участник коллектива Backstreet Boys Кевин Ричардсон перед исполнением очередной композиции поблагодарил зрителей за то, что почти 30 лет они остаются преданными поклонниками группы. После чего он произнёс трогательную речь про Аарона, и тогда Ник Картер расплакался в объятиях друзей.

"Мы выросли все вместе. Были взлёты и падения. Мы потеряли одного из членов нашей семьи. Младший брат Ника Аарон умер вчера в возрасте 34 лет", — сказал Ричардсон.