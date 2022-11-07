Глава Минобороны Украины Резников заявил о получении систем ПВО NASAMS и Aspide

Киев получил американские системы ПВО NASAMS и итальянские Aspide. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину! Спасибо нашим партнёрам: Норвегии, Испании и США", — написал он в Twitter.