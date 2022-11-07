Глава Минобороны Украины Резников заявил о получении систем ПВО NASAMS и Aspide
Киев получил американские системы ПВО NASAMS и итальянские Aspide. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
"Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину! Спасибо нашим партнёрам: Норвегии, Испании и США", — написал он в Twitter.
О том, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, в конце октября заявил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, являющейся производителем этих вооружений, Грег Хейес.
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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS