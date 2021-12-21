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Трихолог Галлямова предупредила любителей ходить без шапки зимой об опасности облысения

Уровень температуры, при котором требуется обязательно надевать головной убор, назвать сложно, заметила специалист.

21 декабря, 09:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Низкая температура воздуха в зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение и может существенно сказаться на качестве волос и даже привести к облысению. Почему нужно носить шапку и как ухаживать за волосами зимой, рассказала Лайфу врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

"В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Потому что низкая температура приводит к спазму сосудов, соответственно, уменьшается кровообращение волосяного фолликула. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение", — пояснила эксперт.

Также это касается общего здоровья: если игнорировать ношение головного убора, можно заработать неврит лицевого нерва, обморожение кожи и другие неприятности. Уровень температуры, при котором требуется обязательно носить шапку, назвать сложно, заметила Галлямова.

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"В каждом регионе по-разному воспринимается температура в зависимости от влажности. Но в среднем без шапки можно ходить до минус пяти градусов. После — нужно носить", — подчеркнула специалист.

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Ранее трихологи Галлямова и Ляшенко рассказали о причинах выпадения волос. Начинать восстановительные процедуры, которые вернут волосам густоту, они советуют только после курса терапии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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