Посол Украины обратилась с упрёками к папе римскому из-за Достоевского

Украинский посол в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Фёдора Достоевского. Так она прокомментировала признание понтифика о величии русского народа.

"Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова в соцсетях.

Дипломат обратилась к понтифику с уверением, что "ряд других произведений писателей и поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.