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7 ноября, 12:25

Посол Украины обратилась с упрёками к папе римскому из-за Достоевского

Посол Украины в США Маркарова обвинила папу римского в незнании творчества Достоевского

<p>Украинский посол в США Оксана Маркарова. Фото © Getty Images / Leigh Vogel</p>

Украинский посол в США Оксана Маркарова. Фото © Getty Images / Leigh Vogel

Украинский посол в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Фёдора Достоевского. Так она прокомментировала признание понтифика о величии русского народа.

"Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова в соцсетях.

Дипломат обратилась к понтифику с уверением, что "ряд других произведений писателей и поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.

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Ранее понтифик сказал, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. Он подчеркнул, что не верит в жестокость русских, потому что "это великий народ": достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет других на христианство.

Ирина Фальке

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