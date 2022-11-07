Посол Украины обратилась с упрёками к папе римскому из-за Достоевского
Посол Украины в США Маркарова обвинила папу римского в незнании творчества Достоевского
Украинский посол в США Оксана Маркарова. Фото © Getty Images / Leigh Vogel
Украинский посол в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Фёдора Достоевского. Так она прокомментировала признание понтифика о величии русского народа.
"Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова в соцсетях.
Дипломат обратилась к понтифику с уверением, что "ряд других произведений писателей и поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.
Ранее понтифик сказал, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. Он подчеркнул, что не верит в жестокость русских, потому что "это великий народ": достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет других на христианство.