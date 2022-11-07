Президент Южной Кореи возложил на полицию вину в гибели людей в смертельной давке в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принёс извинения перед согражданами и пообещал установить причины трагедии, когда в давке в день празднования Хэллоуина погибло 155 человек. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

"Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьёзные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", — сказал глава страны.

По его мнению, уже сейчас можно говорить о вине полицейских, которые "безучастно наблюдали в течение четырёх часов" за увеличивающимся потоком людей. Президент обратил внимание, что правоохранители располагают хорошими информационными возможностями, к тому же они знали о намечавшихся мероприятиях в городе.

"Они (полицейские. — Прим. Лайфа) должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять", — добавил южнокорейский лидер.