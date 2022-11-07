Президент Южной Кореи возложил на полицию вину в гибели людей в смертельной давке в Сеуле
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принёс извинения перед согражданами и пообещал установить причины трагедии, когда в давке в день празднования Хэллоуина погибло 155 человек. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
"Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьёзные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", — сказал глава страны.
По его мнению, уже сейчас можно говорить о вине полицейских, которые "безучастно наблюдали в течение четырёх часов" за увеличивающимся потоком людей. Президент обратил внимание, что правоохранители располагают хорошими информационными возможностями, к тому же они знали о намечавшихся мероприятиях в городе.
"Они (полицейские. — Прим. Лайфа) должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять", — добавил южнокорейский лидер.
Агентство также отметило, что жители и гости Сеула звонили в день трагедии в спецслужбы, сообщая об опасном скоплении народа и возможной угрозе давки, однако ведомства не предприняли никаких мер. Население уже раскритиковало местных стражей порядка за подобные упущения в работе.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября. По последним данным, погибло 155 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Изначально сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с трагедией в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
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