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7 ноября, 12:41

Звёздный диетолог рассчитала безопасную для здоровья и фигуры порцию красную икры

Диетолог Мухина предупредила об опасности употребления красной икры при заболеваниях сердца

<p>Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев

В икре лососёвых содержится большое количество протеинов, витаминов и, что самое главное, жирных кислот, рассказала Лайфу звёздный врач-диетолог Марият Мухина. Несмотря на пользу, этот продукт очень калорийный и может повредить при проблемах с сердцем.

"В ста граммах красной икры содержится 29 граммов протеинов. Это больше, чем в большинстве видов мяса и морепродуктов. Кроме того, это протеин очень высокого качества, в котором в необходимых объёмах содержатся все важные аминокислоты", — пояснила Мухина.

Кроме того, доктор медицинских наук рассказала, что в красной икре содержится витамин D3, недостаток которого сказывается на иммунной системе, особенно зимой в отсутствии солнечного света.

Однако в больших количествах икру лососёвых диетолог советует употреблять не всем, так как в ней содержится большое количество холестерина и натрия, избыток которого может быть опасен людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, икра достаточно калорийна, о чём следует задуматься желающим похудеть. Мухина советует есть не более 30−50 граммов красной икры в день.

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Лайф писал, что с 1 ноября 2022 года и до 1 августа 2025 года на Камчатке действует запрет на вывоз авиатранспортом более 10 килограммов лососёвой икры. Такая мера была введена в качестве эксперимента.

Роман Имполитов

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