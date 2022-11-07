Счета европейцев и британцев за газ достигли рекордных значений

Жители Европы и Великобритании получили рекордные платёжки за газ в октябре 2022 года, хотя ещё годом ранее они платили в два раза меньше. Как пишет Bloomberg , происходит это, несмотря на все усилия властей по поддержке граждан и попытки сохранить цены на приемлемом уровне.

Согласно подсчётам консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя цена на газ в ЕС и Британии в октябре этого года составила 18 евроцентов за киловатт-час, что в два раза больше, нежели за аналогичный период 2021 года. Примечательно, что средняя цена на газ в Риме выросла на 97%, а самый сильный месячный рост стоимости электроэнергии наблюдался в Дублине — 44%. Отметим, что рост цен происходит на фоне выделения властями ЕС 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса как раз-таки от роста цен на энергоносители.