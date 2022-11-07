Счета европейцев и британцев за газ достигли рекордных значений
Bloomberg: Счета жителей ЕС и Британии за газ выросли за год в два раза
Жители Европы и Великобритании получили рекордные платёжки за газ в октябре 2022 года, хотя ещё годом ранее они платили в два раза меньше. Как пишет Bloomberg, происходит это, несмотря на все усилия властей по поддержке граждан и попытки сохранить цены на приемлемом уровне.
Согласно подсчётам консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя цена на газ в ЕС и Британии в октябре этого года составила 18 евроцентов за киловатт-час, что в два раза больше, нежели за аналогичный период 2021 года. Примечательно, что средняя цена на газ в Риме выросла на 97%, а самый сильный месячный рост стоимости электроэнергии наблюдался в Дублине — 44%. Отметим, что рост цен происходит на фоне выделения властями ЕС 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса как раз-таки от роста цен на энергоносители.
Ранее Лайф сообщал, что Европа может перейти на совместные закупки газа ради сдерживания цен на голубое топливо. Соответствующий механизм страны ЕС намерены разработать до конца ноября.
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