Между Кишинёвом и Киевом запустили первый за 24 года пассажирский поезд

Молдавия запустила пассажирский поезд по маршруту Кишинёв – Киев, тем самым возобновив железнодорожное сообщение между столицами, остановленное в октябре 1998 года. Об этом заявил журналистам на брифинге глава госпредприятия "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ) Олег Тофилат.

"После 24-летнего перерыва возобновил свою работу международный пассажирский поезд Кишинёв – Киев. Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом (в румынском городе Яссы. — Прим. Лайфа), мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и Бухарест. У нас большие планы по развитию пассажирского транспорта — безопасного и комфортного", — пояснил Тофилат.

По его словам, пассажирский состав будет курсировать между столицами три раза в неделю, время в пути составит примерно 13 часов. На станции города Унгены, расположенного на границе с Румынией, пассажиры смогут сделать пересадку. По словам украинского посла в Молдавии Марка Шевченко, присутствовавшего на брифинге, "данный маршрут обеспечит доступ" гражданам Незалежной в Европу.