В Польше владельцев украинского ресторана заставили сменить нацистское название

Владельцев ресторана "Червона калина" в польском городе Краков заставили сменить название на "Украинский", так как многочисленные пользователи Сети посчитали прежнее наименование нацистским. Об этом пишет портал Kresy.

Торжественное открытие заведения планировалось на 10 ноября. Его создали для того, чтобы бежавшим с Украины женщинам было куда устроиться на работу. Однако изначальное название ресторана совсем не впечатлило местных жителей, которые обратили внимание на связь песни "Червона калина" и Украинской повстанческой армии (УПА)*. В итоге они начали активно выступать против открытия заведения с таким наименованием и призвали его изменить.

А вот владельцы ресторана в соцсетях сообщили, что не хотели как-либо обидеть поляков и в названии пытались отразить именно красную калину — один из символов Украины. Тем не менее откроется заведение с новым наименованием — "Украинский ресторан".