Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" завершил испытания в Белом море
Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" завершила все этапы испытаний на просторах Белого моря. Об этом журналистам рассказал глава ПО "Севмаш" Михаил Будниченко. По его словам, всего было несколько выходов, в рамках которых субмарина отработала все поставленные задачи, испытав системы судна в разных режимах.
"Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах", — сообщил Будниченко и добавил, что подлодку подготовят для передачи ВМФ.
Ранее Лайф писал, что подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" выполнил пуск ракеты "Булава" в Белом море. Стрельба велась из акватории Белого моря по полигону Кура, который располагается на Камчатке. Полёт "Булавы" прошёл в штатном режиме, а снаряд достиг цели.
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