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7 ноября, 13:30

Роналду против "Барселоны" и российское дерби: Названы пары раунда плей-офф Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Барселоной" в раунде плей-офф Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона" встретятся между собой в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА, жеребьёвка которого завершилась в швейцарском Ньоне.

Отметим, что МЮ и "Барселона" встречались между собой в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах, а также в полуфинале 2008 года. Стоит выделить противостояние французского "Монако", за который играет Александр Головин, и немецкого "Байера", в составе которого присутствует голкипер Андрей Лунёв.

Пары раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА:

  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция)
  • "Шахтёр" (Украина) – "Ренн" (Франция)
  • "Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия)
  • "Байер" (Германия) – "Монако" (Франция)
  • "Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)
  • "Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия)
Головин разочарован ничьей в матче "Монако" с "Ференцварошем" Черчесова

Головин разочарован ничьей в матче "Монако" с "Ференцварошем" Черчесова

Ранее Лайф рассказывал о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой сойдутся прошлогодние финалисты турнира испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

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Артур Белкин
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