Роналду против "Барселоны" и российское дерби: Названы пары раунда плей-офф Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона" встретятся между собой в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА, жеребьёвка которого завершилась в швейцарском Ньоне.

Отметим, что МЮ и "Барселона" встречались между собой в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах, а также в полуфинале 2008 года. Стоит выделить противостояние французского "Монако", за который играет Александр Головин, и немецкого "Байера", в составе которого присутствует голкипер Андрей Лунёв.