Убивший и расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО
Пётр Войхановский. Фото © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Обвиняемый в расчленении жены в московской квартире 89-летний Пётр Войхановский напал на соседей по камере, куда он попал по решению суда об аресте. Об этом kp.ru узнал от источника в правоохранительных органах.
"Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться — напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность", — сказал собеседник издания.
По его словам, супруга Войхановского до трагической смерти жаловалась дочери на агрессивность мужа и даже делилась опасениями за свою жизнь. В полиции полагают, что нападение пожилого арестанта на сокамерников — это попытка избежать ответственности за убийство якобы из-за наличия психического расстройства. Ранее мужчина не стоял на учёте у психиатра, однако сейчас ему придётся пройти соответствующую экспертизу.
Напомним, фрагменты человеческого тела были обнаружены у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По нашим данным, останки принадлежат женщине. В квартире у 89-летнего супруга были найдены другие части тела погибшей. А на вопрос об убийстве дедуля изобразил удивление. Суд заключил его под стражу сроком до 3 января 2023 года.