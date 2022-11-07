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7 ноября, 13:35

Убивший и расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО

<p>Пётр Войхановский. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/moscowproc/1178?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Пётр Войхановский. Фото © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Обвиняемый в расчленении жены в московской квартире 89-летний Пётр Войхановский напал на соседей по камере, куда он попал по решению суда об аресте. Об этом kp.ru узнал от источника в правоохранительных органах.

"Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться — напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность", сказал собеседник издания.

По его словам, супруга Войхановского до трагической смерти жаловалась дочери на агрессивность мужа и даже делилась опасениями за свою жизнь. В полиции полагают, что нападение пожилого арестанта на сокамерников — это попытка избежать ответственности за убийство якобы из-за наличия психического расстройства. Ранее мужчина не стоял на учёте у психиатра, однако сейчас ему придётся пройти соответствующую экспертизу.

Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги 89-летний москвич не признаёт вину

Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги 89-летний москвич не признаёт вину

Напомним, фрагменты человеческого тела были обнаружены у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По нашим данным, останки принадлежат женщине. В квартире у 89-летнего супруга были найдены другие части тела погибшей. А на вопрос об убийстве дедуля изобразил удивление. Суд заключил его под стражу сроком до 3 января 2023 года.

Татьяна Миссуми

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