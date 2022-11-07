Убивший и расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО

Обвиняемый в расчленении жены в московской квартире 89-летний Пётр Войхановский напал на соседей по камере, куда он попал по решению суда об аресте. Об этом kp.ru узнал от источника в правоохранительных органах.

"Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться — напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность", — сказал собеседник издания.