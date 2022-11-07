Москвичам пообещали погодную "машину времени"

Зима в Москве может начаться на несколько недель позже, а жителей города ожидает настоящая погодная аномалия. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на синоптиков центра "Фобос". Так, несмотря на холодное начало последнего месяца осени, погоду на текущей неделе будут определять идущие на город атлантические циклоны. В итоге температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Во вторник москвичей ожидает до 1–3 градусов выше нуля утром и до 6 в дневные часы. Возможен дождь. В среду станет теплее, столбики термометров будут показывать 6 градусов выше нуля ночью и 9 — днём. Местами возможен небольшой дождь.

В четверг, 10 ноября, ночью будет до 5 градусов выше нуля, а днём воздух прогреется до отметки 8 градусов. На следующий день погода будет такой же, однако жителей столицы снова может настигнуть небольшой дождь. Пик же потепления придётся на выходные, когда столбики будут отображать температуру в 10 градусов.

Примечательно, что уже 12 ноября в Москве должна начаться климатическая зима, характеризующаяся среднесуточными температурами ниже нуля. Однако эксперты считают, что в этом году она наступит на пару недель позже.