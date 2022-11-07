Обилие витамина C: Россиянам рассказали о пользе квашеной капусты в осенний период

Квашеная капуста за счёт целого ряда полезных веществ и витаминов может помочь человеку укрепить иммунитет, что особенно актуально осенью, и даже способна посодействовать в похудении. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала диетолог Инга Сакеян.

"Действительно, это продукт очень интересный и богатый всякими полезностями: от витаминов и минералов до клетчатки и микроорганизмов. Пробиотики — это микроорганизмы полезные, позитивные, которые уже живут в нашем ЖКТ, но желательно их туда периодически добавлять. И квашеная капуста — один из источников пробиотиков", — отметила Сакеян.

А вот похудеть только с помощью квашеной капусты, даже несмотря на её низкую калорийность, нельзя. Однако данный продукт может оказать позитивное влияние на процесс, так как способен улучшить пищеварение. Впрочем, злоупотреблять квашеной капустой не стоит, потому что это может привести к вздутию живота и негативному эффекту. Более того, людям с воспалением кишечника, язвой и активным гастритом лучше вообще отказаться от употребления продукта.

"Ещё квашеная капуста полезна из-за витамина С, особенно осенью, когда мы все хотим укрепить иммунитет. Это большой и хороший помощник", — отметила врач и заметила, что помочь продукт может даже в борьбе с цингой.

С точки зрения здоровья лучше всего с квашеной капустой сочетать мясо, особенно красное, так как оно богато железом, добавила диетолог.