Основатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" умер после концерта в память о Шатунове

Автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь", основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили журналистам в организации "Уралконцерт". Он успел провести 5 ноября концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.

Музыканты были очень дружны. Именно Кузнецов вывел на большую сцену никому не известного мальчика из детского дома, сделав Шатунова ярким участником группы "Ласковый май". Композитор тяжело переживал смерть своего воспитанника и теперь пророчески звучат его слова, оставленные в соцсети сразу после ухода солиста из жизни.

"Нет слов, чтобы выразить всю свою любовь и ценность к этому человеку. Мы все стараемся держаться, Юра. Улетай и нас не забывай, мы скоро встретимся", — писал Кузнецов.