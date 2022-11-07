Основатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" умер после концерта в память о Шатунове
Умер основатель группы "Ласковый май" и автор "Белых роз" Сергей Кузнецов
Создатель группы "Ласковый май" и автор "Белых роз" Сергей Кузнецов. Фото © ТАСС / Смольников Виталий
Автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь", основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили журналистам в организации "Уралконцерт". Он успел провести 5 ноября концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.
Музыканты были очень дружны. Именно Кузнецов вывел на большую сцену никому не известного мальчика из детского дома, сделав Шатунова ярким участником группы "Ласковый май". Композитор тяжело переживал смерть своего воспитанника и теперь пророчески звучат его слова, оставленные в соцсети сразу после ухода солиста из жизни.
"Нет слов, чтобы выразить всю свою любовь и ценность к этому человеку. Мы все стараемся держаться, Юра. Улетай и нас не забывай, мы скоро встретимся", — писал Кузнецов.
Композитор был основателем нескольких музыкальных групп, в том числе таких, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Ласковый май". Он также известен россиянам по песням "Белые розы", "Розовый вечер" и "Седая ночь".
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. Кроме того, в этом году умер ещё один участник группы. В Нижнем Новгороде скончался клавишник Михаил Афанасьев. О смерти артиста сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.