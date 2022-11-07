Президент России Владимир Путин посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области и осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне Завидово, где продолжается возведение здания речного вокзала и пассажирского речного порта.

Президент России Владимир Путин посетил туристический кластер "Волжское море" в Тверской области. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Также главе государства удалось увидеть круизный теплоход "Константин Коротков", который пришвартован в порту. Вмещающее 218 человек судно было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020-м. В этом же году началось строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоши, который станет крупным транспортно-пересадочным узлом, объединяющим автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Порт Завидово же станет первым построенным в России за последние десятилетия. Одновременно он сможет принимать до семи судов, а в сутки в среднем через него будут проходить более тысячи человек. На строительство проекта выделено 1,249 млрд рублей, работы выполнены на сумму 1,082 миллиарда рублей.