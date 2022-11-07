Тромбоз, язвы и не только: Почему опасно запивать анальгетики газировкой, а оральные контрацептивы — соком
Врач Жито призвал не запивать анальгетики газировкой, а оральные контрацептивы — соком
При приёме любых лекарств необходимо соблюдать положенные рекомендации, иначе можно не только нарушить действие препаратов, но и серьёзно навредить здоровью. Рекомендациями по теме с "Москвой 24" поделился врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.
Во-первых, нельзя неправильно совмещать препараты с пищей. Верный порядок приёма объяснят лечащий врач и инструкция по применению.
"Если человек допустил ошибку и принял пищу, еда попала в желудок, а затем он принимает препарат, то эффекта нет. Препарат просто не сможет всосаться, и в результате действующее вещество не начнёт своё активное действие", — объяснил Жито.
По той же причине не стоит пропускать время приёма. А также делить некоторые таблетки на части. Поступать так можно с теми препаратами, которые обладают специальной риской. В противном случае нарушается действие лекарства. По словам Жито, также строго не рекомендуется запивать таблетки напитками, а не обычной водой. Он привёл в пример препараты тетрациклинового ряда, несовместимые с молоком.
"Молоко ионами кальция связывает тетрациклины — слабые основания, которые содержат кислотные группы, и тетрациклины просто перестают работать. Если человек принимает лекарства от пневмонии или другого состояния, то могут наступить тяжёлые осложнения", — пояснил терапевт.
То же самое касается препаратов железа, обезболивающих и оральных контрацептивов. Приём последних с соком грейпфрута может привести к тромбозу. Соки снижают активность ферментов печени, из-за чего вещество не усваивается и его концентрация в крови сильно увеличивается. А обезболивающие таблетки нельзя совмещать с газированными напитками. Некоторые анальгетики нарушают работу слизистой оболочки желудка и делают её слабой, а газировка увеличивает выработку соляной кислоты, которая ещё больше повреждает слизистую оболочку желудка. В итоге это может обернуться эрозиями, язвами и даже внутренними кровотечениями.
А фармаколог Сусанна Сологова ранее объяснила, почему нельзя совмещать препарат "Эналаприл" с сахароснижающими таблетками и инсулином. Такой коктейль, по её словам, создаёт риск повышения глюкозы до критического уровня.
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