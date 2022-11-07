Тромбоз, язвы и не только: Почему опасно запивать анальгетики газировкой, а оральные контрацептивы — соком

При приёме любых лекарств необходимо соблюдать положенные рекомендации, иначе можно не только нарушить действие препаратов, но и серьёзно навредить здоровью. Рекомендациями по теме с "Москвой 24" поделился врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Во-первых, нельзя неправильно совмещать препараты с пищей. Верный порядок приёма объяснят лечащий врач и инструкция по применению.

"Если человек допустил ошибку и принял пищу, еда попала в желудок, а затем он принимает препарат, то эффекта нет. Препарат просто не сможет всосаться, и в результате действующее вещество не начнёт своё активное действие", — объяснил Жито.

По той же причине не стоит пропускать время приёма. А также делить некоторые таблетки на части. Поступать так можно с теми препаратами, которые обладают специальной риской. В противном случае нарушается действие лекарства. По словам Жито, также строго не рекомендуется запивать таблетки напитками, а не обычной водой. Он привёл в пример препараты тетрациклинового ряда, несовместимые с молоком.

"Молоко ионами кальция связывает тетрациклины — слабые основания, которые содержат кислотные группы, и тетрациклины просто перестают работать. Если человек принимает лекарства от пневмонии или другого состояния, то могут наступить тяжёлые осложнения", — пояснил терапевт.