"Один из залогов победы": Мэра Одессы призвали срочно избавиться от вывесок на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в очередной раз обратился к одесскому мэру Геннадию Труханову с требованием избавиться от вывесок и табличек на русском языке в Одессе. Соответствующее обращение было направлено градоначальнику и опубликовано на сайте украинского омбудсмена.

Так, в письме указано, что в соответствии с законом "О государственном языке" вся реклама должна быть опубликована на украинском языке. Как заявляет Креминь, в его адрес поступают многочисленные жалобы от жителей Одессы, которых не устраивают вывески на русском языке. По его словам, подобное оформление встречается в каждом втором магазине города. Вместе с тем он сообщил, что предупреждение градоначальнику Одессы было направлено ещё в феврале этого года.

"Итак, размещённая с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование закона. Это требование времени. Это один из залогов победы Украины", — заявил омбудсмен.