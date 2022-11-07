В старом клипе Киркорова обнаружили пророческий подзатыльник Зеленскому после слов о войне

В клипе на песню "Просто подари" народного артиста России Филиппа Киркорова обнаружили "пророческий" подзатыльник на тот момент ещё только будущему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Примечательно, что по голове президента Незалежной российский певец шлёпнул после строчки о войне.

Клип на песню Филиппа Киркорова "Просто подари" был снят в 2009 году. В нём приняли участие актёры фильма "Любовь в большом городе"

Клип на песню "Просто подари" появился 13 лет назад, в 2009 году. В нём снялись актёры из известного российского фильма "Любовь в большом городе" режиссёра Марюса Вайсберга, в котором также играл и нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Тогда его коллегами по съёмкам выступили актриса Светлана Ходченкова и Анастасия Задорожная, актёр Алексей Чадов и сам Филипп Киркоров.

В клипе продемонстрирована сцена, где тогда ещё комик Зеленский сидит за столом с актрисой Светланой Ходченковой. После того как в песне звучат слова "вызову весь мир на войну", украинский артист получает подзатыльник от короля российской поп-музыки.