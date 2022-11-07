Mash выпустил аудиодраму, посвящённую Карибскому кризису

Mash выпустил новый формат документального фильма — аудиодрама — о временах холодной войны, а именно об осени 1962 года.

В октябре 1962 года мир был ближе всего к началу ядерной войны, когда в центре противостояния оказались две державы: СССР и США. В разгар революционного движения Фиделя Кастро на Кубе Никита Сергеевич Хрущёв принял решение разместить ядерные ракеты на острове в противовес ядерным ракетам США, расположенным на территории Турции. Это решение едва не стало для всех точкой невозврата.

Редакция Mash создала хронологию событий октября 1962 года, когда Карибский кризис достиг своей самой высокой точки напряжения и едва не обернулся для всех катастрофой. В фильме воспроизведены документальные материалы и прямая речь участников кризиса: Джона и Роберта Кеннеди, Никиты Хрущёва, Фиделя Кастро, Родиона Малиновского, Роберта Макнамары, Анастаса Микояна, Эрнесто Че Гевары и многих других участников тех событий. С результатом приглашаем ознакомиться на ютуб-канале Mash.Paradox.

Аудиодрама — это новый формат документальных фильмов на ютуб-канале Mash.Paradox. Для создания аудиодрамы использовались рассекреченные архивы Белого дома, рассекреченные архивы СССР, мемуары участников событий. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).