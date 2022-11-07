Прораб не получил от Ирины Безруковой 600 тысяч за ремонт квартиры и остался должен почти 3 млн

Строитель, который делал ремонт в трёхкомнатной московской квартире бывшей супруги Сергея Безрукова актрисы Ирины Безруковой, потребовал от неё деньги за работу. Два года назад он уже судился с артисткой, но проиграл и сам оказался должен 2,8 миллиона рублей.

Бригадир, курировавший ремонт квартиры экс-жены Сергея Безрукова Ирины, рассказал о её махинациях с судом. Видео © t.me / SHOT

Как рассказал строитель Иван Димитров в беседе с SHOT, проблемы начались, когда Безрукова наняла другого дизайнера. По его словам, новый специалист постоянно вносил в проект правки, в результате прораб обнаружил, что размеры кухни и заказанной мебели друг другу не соответствуют.

Рабочим пришлось всё переделывать, причём Безрукова сначала заявила, что они "не должны это делать бесплатно", и попросила составить смету. Но потом внезапно отказалась от услуг бригады и не выплатила 600 тысяч рублей.

После этого Димитров обратился в суд, но получил только встречный иск из-за якобы некачественного ремонта. Дело он проиграл, а сумма претензий составила пять с половиной миллионов. По словам прораба, эксперт, который принимал работу и составлял заключение, всё сфальсифицировал. В результате сумму претензий прорабу всё-таки уменьшили на три миллиона.

Суд с Безруковой состоялся ещё в 2020-м, а Димитров только сейчас решился рассказать об этой ситуации журналистам. Также рабочий планирует донести свои жалобы до Верховного суда.