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7 ноября, 14:50

Президент Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что лидер РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который состоится в ноябре на острове Бали. При этом Видодо подчеркнул, что российская сторона по-прежнему приглашена на встречу "Двадцатки".

"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе", — пишет газета Financial Times, ссылаясь на самого Видодо, но не приводя полной цитаты индонезийского лидера.

Видодо добавил, что G20 не должен быть политическим форумом, а должен быть посвящён прежде всего экономике и развитию.

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке туда окончательно не решён. Но российская сторона обязательно примет участие в форуме, заверил он. Лидер РФ также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом, в том числе и на саммите G20. Кроме того, если президент РФ решит поехать на Бали, он точно не пересечётся с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку тот отказался присутствовать на саммите, если там будет Владимир Путин.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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