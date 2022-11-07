Президент Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что лидер РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который состоится в ноябре на острове Бали. При этом Видодо подчеркнул, что российская сторона по-прежнему приглашена на встречу "Двадцатки".

"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе", — пишет газета Financial Times, ссылаясь на самого Видодо, но не приводя полной цитаты индонезийского лидера.