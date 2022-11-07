Президент Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20
Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что лидер РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который состоится в ноябре на острове Бали. При этом Видодо подчеркнул, что российская сторона по-прежнему приглашена на встречу "Двадцатки".
"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе", — пишет газета Financial Times, ссылаясь на самого Видодо, но не приводя полной цитаты индонезийского лидера.
Видодо добавил, что G20 не должен быть политическим форумом, а должен быть посвящён прежде всего экономике и развитию.
Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке туда окончательно не решён. Но российская сторона обязательно примет участие в форуме, заверил он. Лидер РФ также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом, в том числе и на саммите G20. Кроме того, если президент РФ решит поехать на Бали, он точно не пересечётся с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку тот отказался присутствовать на саммите, если там будет Владимир Путин.