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7 ноября, 14:49

Путин призвал проявлять внимание к мобилизованным россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей потребовал от власти оказывать поддержку и проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам страны вне зависимости от того, где они находятся.

"Внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились", — заявил глава государства.

Путин: Поддержка семей мобилизованных является одной из важнейших задач

Путин: Поддержка семей мобилизованных является одной из важнейших задач

Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных, из которых почти 50 тысяч уже принимают участие в боевых действиях.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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