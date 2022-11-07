Путин призвал проявлять внимание к мобилизованным россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей потребовал от власти оказывать поддержку и проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам страны вне зависимости от того, где они находятся.

"Внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились", — заявил глава государства.