Путин призвал проявлять внимание к мобилизованным россиянам
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей потребовал от власти оказывать поддержку и проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам страны вне зависимости от того, где они находятся.
"Внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились", — заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных, из которых почти 50 тысяч уже принимают участие в боевых действиях.