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7 ноября, 14:38

Компании Коломойского и Богуслаева перешли под контроль Минобороны Украины

Активы "Мотор Сича" и "Укрнафты" получили статус военного имущества

Национализированные Незалежной активы предприятий "Укрнафта" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны страны, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", — сказано в заявлении на странице СНБО в соцсетях.

Данилов допустил возможность передачи активов прежним владельцам или возмещения им их стоимости, но после завершения действия военного положения. Он объяснил необходимость принятия решений о национализации "обеспечением потребностей" Украины в текущих условиях.

К слову, акции стратегически важных предприятий принадлежат украинским олигархам Игорю Коломойскому, Вячеславу Богуслаеву и Игорю Палице. Они втроём владеют 40% "Укрнафты".

Компании Коломойского и Богуслаева перейдут в госсобственность Украины

Компании Коломойского и Богуслаева перейдут в госсобственность Украины

Ранее Лайф рассказывал, что СБУ заявила о задержании директора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора фирмы "Мотор Сич" с РФ.

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ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Андрей Бражников

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