Компании Коломойского и Богуслаева перешли под контроль Минобороны Украины

Национализированные Незалежной активы предприятий "Укрнафта" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны страны, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", — сказано в заявлении на странице СНБО в соцсетях.

Данилов допустил возможность передачи активов прежним владельцам или возмещения им их стоимости, но после завершения действия военного положения. Он объяснил необходимость принятия решений о национализации "обеспечением потребностей" Украины в текущих условиях.