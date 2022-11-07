Выманили из отеля: Стали известны подробности группового изнасилования россиянки в Турции

Россиянка, которая обвинила сотрудника турецкого отеля и его брата в групповом изнасиловании, отрицает, что сама допустила фривольное общение с мужчинами. Об этом сообщил kp.ru источник в полиции, напомнив, что женщина были на курорте с мужем и дочерью.

"Семья купила у аниматора в отеле несколько активностей, но в какой-то момент стало понятно, что гражданину Турции россияне заплатили слишком много денег. Договорились, что 150 евро он вернёт", — пояснил собеседник издания, сославшись на показания потерпевшей.

Как-то вечером женщина вновь встретила аниматора и попросила вернуть деньги. Турок предложил доехать с ним до банкомата, а подвезти их на мотоцикле вызвался его брат, пишет издание. Втроём они выехали за пределы отеля, однако неожиданно для россиянки приехали на незнакомый пляж, где мужчины надругались над женщиной.

По её словам, она сама рассказала всё мужу, после чего семья отправилась в местную полицию, но отделение было закрыто, а аниматор и вовсе исчез. Потерпевшая считает, что отель прикрывает своего работника. По данным издания, материалы дела переданы в Следственный комитет РФ.