Путин посоветовал бизнесменам покупать яхты у российских судостроителей

Президент РФ Владимир Путин призвал российских бизнесменов заказывать яхты у отечественных судостроителей. Об этом он сказал в ходе поездки в Тверскую область для осмотра строящегося туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Президент РФ Владимир Путин призвал российских бизнесменов заказывать яхты у отечественных судостроителей. Видео © LIFE

Проект возводится в особой экономической зоне "Завидово" с 2015 года. Сейчас строится пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Новый портовый комплекс сможет принять одновременно до семи круизных судов, а его среднесуточный пассажирооборот составит более тысячи человек. Также главе государства рассказали, что будут строиться парковки для яхт, что актуально для тех, кто сейчас держит их за рубежом.

"Пускай здесь паркуются. Ещё бы хорошо, чтобы и заказывали их на наших судостроительных заводах", — отметил Путин.