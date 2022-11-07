Путин посоветовал бизнесменам покупать яхты у российских судостроителей
Президент РФ Владимир Путин призвал российских бизнесменов заказывать яхты у отечественных судостроителей. Об этом он сказал в ходе поездки в Тверскую область для осмотра строящегося туристско-рекреационного кластера "Волжское море".
Президент РФ Владимир Путин призвал российских бизнесменов заказывать яхты у отечественных судостроителей. Видео © LIFE
Проект возводится в особой экономической зоне "Завидово" с 2015 года. Сейчас строится пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Новый портовый комплекс сможет принять одновременно до семи круизных судов, а его среднесуточный пассажирооборот составит более тысячи человек. Также главе государства рассказали, что будут строиться парковки для яхт, что актуально для тех, кто сейчас держит их за рубежом.
"Пускай здесь паркуются. Ещё бы хорошо, чтобы и заказывали их на наших судостроительных заводах", — отметил Путин.
К слову, также главе государства удалось увидеть круизный теплоход "Константин Коротков", который пришвартован в порту. Вмещающее 218 человек судно было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020-м. В этом же году началось строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоши, который станет крупным транспортно-пересадочным узлом.
LIFE