Россиянам перечислили нетипичные симптомы проблем с сердцем

Практически каждый человек хоть раз в жизни испытывал боль в области сердца. Она может быть обусловлена многими факторами, например проблемами с дыхательным аппаратом или пищеварительной системой. Как рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" кардиолог-ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская, далеко не всегда неприятные ощущения говорят именно о проблемах сердечного характера.

По её словам, сильной болью сопровождается тромбоз, при котором синеет нога и меняется её внешний вид. Дело в том, что тромб закрывает вену, в связи с чем ухудшается отток крови. Кроме того, существует немало мифов, говорящих о том, что боль на том или ином участке якобы указывает на проблемы с сердцем. Например, есть мнение, что тревожным сигналом являются болезненные ощущения в области лба, стреляющая боль в районе глаз.

"Когда есть боль в глазных яблоках, нужно проконтролировать давление. Если оно нормальное, стоит обратиться прежде всего к окулисту и неврологу, потому что чаще всего это неврит тройничного нерва, глазного нерва или вариант мигрени", — пояснила Львовская.

По её словам, болезненными ощущениями в глазных яблоках также может сопровождаться гипертоническая болезнь: такая боль распирающая, сочетающаяся с болью в области лба и затылка. Также при проблемах с сердцем, в частности при аритмии, могут наблюдаться головокружение или предобморочное состояние. Ярко выраженная же боль в груди наблюдается при ишемической болезни сердца. При любых подозрениях лучше всего не опираться на мифы, а обратиться к специалисту, резюмировала кардиолог.