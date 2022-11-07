Поддержавший СВО рэпер Schokk попросил политубежища в РФ из-за преследования в Европе

Немецкий рэпер Schokk (Дмитрий Гинтер) попросил политического убежища в России из-за того, что ему грозит уголовное преследование в Германии за поддержку специальной военной операции. Об этом он рассказал Mash.

"За поддержку России на меня заведено дело, передано в Верховный следственный комитет Германии, что подтверждает верифицированный твиттер-аккаунт полиции Германии. Ну что, мне нельзя возвращаться, меня примут, посадят. Вот всё очень просто, статья называется "Одобрение военных преступлений". А настучали на меня главный редактор, к сожалению, русскоязычного Би-би-си*, главный редактор "Медузы"* и главный редактор "Медиазоны"*, — отметил Гинтер.







Сам рэпер является гражданином Германии, который с 24 февраля находится в России. Однако срок его визы подходит к концу, поэтому в скором времени ему нужно будет покинуть территорию РФ и въехать в Евросоюз, где его ждёт уголовное преследование и грозит до трёх лет тюрьмы. При этом в своём твиттере он регулярно пишет о поддержке действий России и негативно высказывается о тех, кто выступает против РФ, а также тех, кто покинул страну на фоне СВО и частичной мобилизации.

Кроме того, в своём телеграм-канале музыкант выложил открытое письмо, адресованное Администрации Президента РФ, в котором попросил политического убежища и заметил, что поддерживает Россию с 2014 года.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ставить особую отметку в паспортах граждан России, которые покинули страну после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации.