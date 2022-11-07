Названо число россиян, выехавших на Украину с июля по сентябрь

С июля по сентябрь 2022 года россияне совершили более 100 тысяч выездов на Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ. По информации издания, большая часть россиян была в Незалежной с частным визитом.

Число пересёкших границу с Украиной выросло в 2,5 раза по сравнению с периодом апрель – июнь. Чаще всего в качестве цели поездки россияне называли частную (более 66 тысяч), деловую (1,7 тысячи). Большинство граждан пересекали границу на авто (84 тысячи) или пешком (15 тысяч).

Отдельно в ФСБ учли, сколько россиян за июль – сентябрь въехало в республики Донбасса (когда они ещё не вошли в состав РФ): более 700 тысяч, из них почти 367 тысяч — в ДНР и 350 тысяч — в ЛНР.