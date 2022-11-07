СБУ заявила о задержании блогера, который "работал на Telegram-канал Анатолия Шария"
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье некоего блогера, который "публиковал фото и видео последствий обстрелов города и работал на телеграм-канал" Анатолия Шария.
СБУ утверждает, что подозреваемый "создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий", а сведения "подхватывали" спецслужбы РФ. В отношении задержанного открыто уголовное производство.
"Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного телеграм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", — пишет СБ в "Телеграме".
Сам же Шарий назвал это неудачной попыткой мести СБУ. По его словам, украинские силовики "арестовали какого-то парня, который в "Телеграме" выложил видео прилёта".
"В телеграм-канале Шария работает один Шарий. Вам бы, тупым детям колхозных бурёнок, этого не знать", — резко прокомментировал он.
Напомним, в начале мая СБУ сообщила о задержании Анатолия Шария в Испании. Украинская спецслужба заподозрила его в госизмене и "нарушении равноправия граждан". По мнению следователей Незалежной, блогер действовал "в ущерб национальной безопасности Украины" и, возможно, "по заказу иностранных структур". Позже суд Испании подтвердил информацию об освобождении блогера под подписку о невыезде, а затем Шарий объявил о том, что в Испании так и не дождались доказательств его "преступлений" от Генеральной прокуратуры Украины, в связи с чем дело против него закрыли.
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