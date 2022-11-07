СБУ заявила о задержании блогера, который "работал на Telegram-канал Анатолия Шария"

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье некоего блогера, который "публиковал фото и видео последствий обстрелов города и работал на телеграм-канал" Анатолия Шария.

СБУ утверждает, что подозреваемый "создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий", а сведения "подхватывали" спецслужбы РФ. В отношении задержанного открыто уголовное производство.

"Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного телеграм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", — пишет СБ в "Телеграме".

Сам же Шарий назвал это неудачной попыткой мести СБУ. По его словам, украинские силовики "арестовали какого-то парня, который в "Телеграме" выложил видео прилёта".