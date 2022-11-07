Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
Алжир подал официальную заявку на присоединение к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает газета "Аш-Шурук" со ссылкой на специального посланника МИД страны по международному партнёрству Лейлу Заруки.
"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — сказала дипломат.
Напомним, в августе президент страны Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС. Тогда он отметил, что для этого есть почти все условия, а вступление в альянс позволит государству избежать участия в "биполярных конфликтах".
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