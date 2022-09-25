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Опубликовано 25 сентября 2022, 10:13

Непал рассчитывает стать членом ШОС

Посол Непала в Москве заявил, что республика планирует стать членом ШОС

Посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар заявил, что страна рассчитывает стать полноправным членом ШОС. Страна имеет в организации статус наблюдателя с 2016 года.

"Теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации. Мы надеемся, что на следующей встрече, которая состоится в Индии, мы сможем достичь прогресса. И это случится уже скоро", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

По словам Туладхара, Катманду благодаря своему географическому положению сотрудничает в области безопасности и торговли и с Индией, и с Китаем, которые уже являются членами ШОС.

"Наши интересы объединены, и поэтому мы также хотим быть членами, как Индия и Китай. Это наше стремление", — заключил дипломат.

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Ранее он также предложил создать механизм по переводу расчётов между Непалом и РФ в национальные валюты. По его словам, некоторые трудности, которые при этом могут возникнуть, будут решены.

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Матвей Шандрыголов
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