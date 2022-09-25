В Непале выступили за переход Москвы и Катманду на расчёты в нацвалютах
Посол Непала в РФ предложил вести расчёт между странами в нацвалютах
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар предложил создать механизм по расчёту между государствами в национальных валютах, по образцу соглашения РФ и Индии.
"Мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублём. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России", — заявил дипломат в разговоре с РИА "Новости".
По словам Туладхара, на данный момент имеются некоторые вопросы, касающиеся банковских операций между странами, однако при надлежащем обслуживании их удастся решить.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 25% поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Такое заявление политик сделал в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите ШОС в Самарканде.
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