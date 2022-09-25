В Непале выступили за переход Москвы и Катманду на расчёты в нацвалютах

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар предложил создать механизм по расчёту между государствами в национальных валютах, по образцу соглашения РФ и Индии.

"Мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублём. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России", — заявил дипломат в разговоре с РИА "Новости".

По словам Туладхара, на данный момент имеются некоторые вопросы, касающиеся банковских операций между странами, однако при надлежащем обслуживании их удастся решить.