НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 15:34

Число прибывающих в Казахстан россиян упало за месяц на 65%

Число ежедневно прибывающих в Казахстан граждан России вернулось к нормальному уровню, снизившись за последний месяц на 65%. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы", — отметил Смаилов, слова которого опубликованы на сайте нижней палаты парламента республики.

По словам главы кабмина, по сравнению с сентябрём этого года число въезжающих в октябре упало на 65%, тогда как среднее ежедневное отрицательное сальдо находится в пределах отметки 1,6 тысячи человек.

В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу

В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу

Ранее Лайф сообщал, что россияне совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров