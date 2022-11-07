Число прибывающих в Казахстан россиян упало за месяц на 65%

Число ежедневно прибывающих в Казахстан граждан России вернулось к нормальному уровню, снизившись за последний месяц на 65%. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы", — отметил Смаилов, слова которого опубликованы на сайте нижней палаты парламента республики.

По словам главы кабмина, по сравнению с сентябрём этого года число въезжающих в октябре упало на 65%, тогда как среднее ежедневное отрицательное сальдо находится в пределах отметки 1,6 тысячи человек.