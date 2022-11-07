Выпытывал, где деньги: Украинский беженец жёстко избил двух детей приютившей его пары из Крыма

Украинский беженец избил двух детей шести и десяти лет, когда искал тайник с драгоценностями и деньгами в доме приютившей его семьи. Как пишет Mash, инцидент произошёл вечером 1 ноября.

43-летней матери семейства позвонил её старший сын и в слезах рассказал, что на них с братом напал мужчина в маске и с ножом. Сама она в этот момент вышла в магазин, её муж был на дежурстве, а старшая дочь — на занятиях. По словам мальчика, как только мужчина ворвался в дом, у младшего брата сразу началась истерика. Преступник бил шестилетнего мальчика, пока тот не потерял сознание.

Старший брат пытался заступиться за мальчика. Тогда нападавший взялся за него: он таскал его за ноги во двор, из-за чего тот бился головой о ступеньки, и угрожал убить младшего брата. Злодей требовал рассказать, где спрятаны семейные накопления. В итоге школьник соврал, что они находятся в беседке. Не найдя их там, мужчина вновь избил ребёнка, после чего сбежал. По словам старшего брата, голос нападавшего был похож на голос "дяди Саши" — украинского беженца, которого семья приютила у себя. Гость, к слову, после нападения таинственно пропал. Сейчас поиском преступника занимаются оперативники.