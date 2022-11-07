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7 ноября, 15:46

Главредом ИА Regnum стала журналист и известная правозащитница Марина Ахмедова

<p>Марина Ахмедова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id411163277?z=photo411163277_456239527/album411163277_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Ахмедова</a></p>

Марина Ахмедова. Фото © VK / Марина Ахмедова

Главным редактором информационного агентства Regnum назначена российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова. Об этом сообщается на сайте издания.

Ахмедова является членом Совета по правам человека при Президенте РФ, регулярно посещает Донбасс и участвует в гуманитарных миссиях. Ранее работала в должности заместителя главного редактора журнала "Русский репортёр" и публиковалась в "Эксперте".

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Татьяна Миссуми
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