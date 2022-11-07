"Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, которому принадлежит сгоревший клуб "Полигон"

"Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике с учётом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса. Также было принято во внимание личное заявление Ихтияра Мирзоева с просьбой о приостановке членства, с которым он обратился в генсовет "Единой России", — говорится в сообщении партии.