"Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, которому принадлежит сгоревший клуб "Полигон"
Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, которому принадлежит клуб "Полигон". Фото © Сайт "Единой России"
Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревший клуб "Полигон", где в минувшие выходные погибло 13 человек.
"Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике с учётом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса. Также было принято во внимание личное заявление Ихтияра Мирзоева с просьбой о приостановке членства, с которым он обратился в генсовет "Единой России", — говорится в сообщении партии.
Ранее депутат выразил соболезнования родственникам погибших, обещал оказывать максимальное содействие следствию и поддержать семьи жертв пожара.
Напомним, в ночь на 5 ноября в Костроме произошёл пожар в клубе "Полигон", унёсший жизни 13 человек. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, после этого произошла давка из-за того, что несколько эвакуационных выходов были заперты. СК возбудил уголовное дело о халатности. Также суд отправил в СИЗО виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу.