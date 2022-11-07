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7 ноября, 16:07

В Думе призвали обязать магазины размещать в залах сканеры проверки цен

Депутат ГД Власов предложил сделать обязательными сканеры проверки цен в магазинах

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил сделать обязательными сканеры штрихкодов в магазинах с площадью более 100 квадратных метров. Копией документа поделились в RT.

В нём парламентарий отметил, что не все предприятия розничной торговли используют такие устройства, из-за чего покупатель может не заметить повышения цены в итоговом чеке. Такая ситуация чревата созданием задержки в очереди, которая будет ждать прихода администратора.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых составляет не менее 100 квадратных метров", говорится в обращении.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Матвей Шандрыголов

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