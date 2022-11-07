В Думе призвали обязать магазины размещать в залах сканеры проверки цен

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил сделать обязательными сканеры штрихкодов в магазинах с площадью более 100 квадратных метров. Копией документа поделились в RT.

В нём парламентарий отметил, что не все предприятия розничной торговли используют такие устройства, из-за чего покупатель может не заметить повышения цены в итоговом чеке. Такая ситуация чревата созданием задержки в очереди, которая будет ждать прихода администратора.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых составляет не менее 100 квадратных метров", — говорится в обращении.