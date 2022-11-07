Офтальмолог объяснила, почему дёргается глаз и как это прекратить

Подёргивание века, так называемая миокимия, зачастую становится результатом стресса или неправильного питания. Об этом "Газете.ru" сообщила офтальмолог "СМ-клиники" Анна Попова.

"У женщин миокимия встречается чаще, чем у мужчин. Миокимия зачастую развивается у здоровых молодых людей, подверженных стрессу, с ненормированным рабочим днём, в период эмоциональных перенапряжений", — сказала она.

Врач уточнила, что дрожание мышц около глаза может возникнуть при длительной работе за компьютером, а также из-за дефицита витаминов, аллергии и даже оказаться результатом нездорового питания или плохо подобранных очков. Попова отметила, что, как правило, это временное явление, поэтому не представляет опасности. Другое дело, если миокимия затянулась и появились новые симптомы.

"Если миокимия длится месяц или к подёргиванию века добавились другие симптомы (покраснение век или глаза, ухудшение зрения, подёргивание мышц лица, боли), то это повод обратиться к врачу, так как доброкачественную миокимию необходимо дифференцировать с объёмной (очаговой) патологией головного мозга, нервно-мышечными заболеваниями и другими заболеваниями нервной системы", — объясняет офтальмолог.

Во избежание этой проблемы врач советует контролировать потребление кофе и энергетиков, спать не менее семи часов, давать глазам отдых во время работы за компьютером и следить за своим рационом.