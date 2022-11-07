Футбольный клуб "Ливерпуль" выставлен на продажу

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), которая является владельцем футбольного клуба "Ливерпуль", выставила на продажу английскую команду. Об этом сообщает The Athletic.

"FSG часто получала предложения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами "Ливерпуля". FSG ранее заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим вопрос о новых акционерах, если это будет в интересах "Ливерпуля" как клуба", — говорится в сообщении FSG, которое приводит издание.

Для возможных покупателей в компании уже подготовили презентацию, а для помощи FSG наняли сотрудников Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом пока не сообщается, кто именно заинтересован в приобретении "мерсисайдцев". Добавим, что FSG владеет "Ливерпулем" с 2010 года. За это время "красные" впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии, а в 2019 году стали победителями Лиги чемпионов.