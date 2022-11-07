Минздрав опроверг выводы британских врачей об уязвимости для бактерий из-за ежедневного душа
Минздрав России не оценил рекомендацию британских врачей, которые призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день из-за "уязвимости для вредных бактерий при частом мытье". По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, такие призывы противоречат базовым принципам гигиены.
"В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас появились", — заявил Кузнецов в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что базовые принципы гигиены знакомы всем россиянам с раннего детства, например, "мойте руки перед едой". Помощник министра здравоохранения РФ привёл цитату Гиппократа о том, что "не болеют там, где чисто". По словам Кузнецова, эти правила всегда актуальны, а пандемия CoViD-19 стала наглядным тому доказательством.
А в связи с энергетическим кризисом в Великобритании газета Daily Mail дала полезные рекомендации, как сократить траты на счета за электричество. По данным издания, одно только снижение температуры термостата на один градус позволит сэкономить до 321 фунта стерлингов (около 20 тысяч рублей) в год.
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