Минздрав опроверг выводы британских врачей об уязвимости для бактерий из-за ежедневного душа

Минздрав России не оценил рекомендацию британских врачей, которые призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день из-за "уязвимости для вредных бактерий при частом мытье". По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, такие призывы противоречат базовым принципам гигиены.

"В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас появились", — заявил Кузнецов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что базовые принципы гигиены знакомы всем россиянам с раннего детства, например, "мойте руки перед едой". Помощник министра здравоохранения РФ привёл цитату Гиппократа о том, что "не болеют там, где чисто". По словам Кузнецова, эти правила всегда актуальны, а пандемия CoViD-19 стала наглядным тому доказательством.