Рита Дакота передала права на своё сценическое имя бойфренду Фёдору Белогаю

Сценическое имя популярной певицы Риты Дакоты теперь принадлежит блогеру и клипмейкеру Фёдору Белогаю, с которым звезда состоит в отношениях более двух лет. Mash приводит доказательство, которое невозможно опровергнуть, — выписку из Роспатента.

Теперь возлюбленный исполнительницы, которую по паспорту зовут Маргарита Герасимович, сможет получать денежный процент за концерты и телевизионные выступления Дакоты. Сама певица всё ещё продолжает отрицать факт передачи прав на своё имя и высмеивать публикации СМИ.

"Рубрика "Дакота и СМИ" в своём репертуаре. И смешно, и не очень — это же моя семья может прочитать. Мам, пап, дедуль, не верьте, на самом деле я переписала своё имя на кота", — написала исполнительница в телеграм-канале, прикрепив скрины сообщений прессы.