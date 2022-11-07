Браслеты под запретом: Названы украшения, которые можно надеть в офис и не взбесить начальство

Не все украшения подойдут для того, чтобы надеть их на работу в офис. По словам директора по продукту ювелирного бренда Sokolov Елены Ракутиной, лучше отказаться, например, от браслетов, которые не просто неуместны, но и будут раздражать начальство. В беседе с "Газетой.ру" она порекомендовала заменить их классическими часами.

Эксперт советует отдать предпочтение классическим и геометричным украшениям, которые будут состоять из строгих конструкций без подвижных элементов.

"Офисный дресс-код предполагает, что украшения не солируют в образе, а становятся нюансом, который добавляет капельку блеска сдержанному имиджу. Традиционной офисной классикой считаются серьги-пусеты, тонкая цепочка с миниатюрной элегантной подвеской или некрупный жемчуг", — объяснила она.

Цена изделия роли не играет, как и его материал. Однако табу здесь есть — яркие камни и самоцветы. Что касается колец, то остановить выбор стоит на простых экземплярах. Главное — избежать эффектов "шик-блеск" и "новогодняя ёлка".

"Сверкающим кристаллам, искрящимся поверхностям, длинным серьгам, украшениям в виде кошечек и змеек в офисе нужно сказать "нет", — заключила Ракутина.