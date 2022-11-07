Маск призвал американцев голосовать за республиканцев
Маск призвал независимых американцев голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс
Беспартийным жителям США следует голосовать за Республиканскую партию в ходе предстоящих выборов в Конгресс. Об этом на своей странице в недавно купленном им "Tвиттере" написал бизнесмен Илон Маск.
"Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент — демократ", — подчеркнул Маск.
Ранее Лайф рассказывал, что 80% жителей США назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс.
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