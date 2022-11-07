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7 ноября, 17:04

Маск призвал американцев голосовать за республиканцев

Маск призвал независимых американцев голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

Беспартийным жителям США следует голосовать за Республиканскую партию в ходе предстоящих выборов в Конгресс. Об этом на своей странице в недавно купленном им "Tвиттере" написал бизнесмен Илон Маск.

"Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент — демократ", — подчеркнул Маск.

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Getty Images / Patrick Pleul

Артур Белкин

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