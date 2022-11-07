Эксперт предупредил о риске взрыва смартфона на холоде

В холодное время года многих раздражает, что на улице телефон разряжается слишком быстро. Действительно ли морозы вредят аккумулятору и как пользоваться мобильником на холоде, чтобы замедлить процесс разрядки устройства, рассказал "Вечерней Москве" эксперт проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

Владельцам смартфонов с литиево-ионными и литиево-полимерными аккумуляторами нужно знать правила использования своих гаджетов. Корнейчук отметил, что при температуре выше нуля такой телефон можно использовать, даже если после прогулки устройство охлаждено.

Несмотря на то, что на морозе заряд теряется быстрее, само мобильное устройство не повреждается. А вот чтобы не навредить аккумулятору, подзаряжать мобильник нужно в тепле, хотя бы во внутреннем кармане куртки.

Дело в том, что зарядка телефона на морозе приводит к металлизации лития, разрыву соединительных слоёв аккумулятора, а это может спровоцировать короткое замыкание и разрушит оболочку аккумулятора. После её разрушения туда поступает кислород, который в реакции с литием может привести к взрыву устройства, предупредил Корнейчук.

"При температуре от -41 градуса необходимо исключить использование мобильного телефона, потому что это приведёт к поломке устройства", — также заметил эксперт.