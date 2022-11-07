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7 ноября, 17:13

Боксёр Дрозд заранее окрестил нелепым возможный бой Бузовой и Загитовой

Боксёр Григорий Дрозд выступил против "боя" Бузовой и Загитовой

Российский боксёр Григорий Дрозд отреагировал на новость о предстоящем поединке между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой. В беседе с изданием "Спорт Экспресс" он заявил, что идея сама по себе слабая, а бой будет выглядеть нелепо.

Дрозд подчеркнул, что, анонсируя подобный "бой", организаторы делают неправильные вещи в части развития спорта и "это не бокс, а мероприятие". Он пояснил, что у него, как у человека, полжизни отдавшего профессиональному боксу, такие заявления не укладываются в голове.

"Я не поддерживаю подобное. Мне кажется, что это будет выглядеть нелепо и курьёзно", — резюмировал спортсмен.

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Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать между Загитовой и Бузовой боксёрский поединок. По его словам, "это было бы прекрасное зрелище" и "можно даже покрыть их золотом".

Обложка ©

ТАСС / Данил Айкин

Ирина Фальке

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