Боксёр Дрозд заранее окрестил нелепым возможный бой Бузовой и Загитовой

Российский боксёр Григорий Дрозд отреагировал на новость о предстоящем поединке между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой. В беседе с изданием "Спорт Экспресс" он заявил, что идея сама по себе слабая, а бой будет выглядеть нелепо.

Дрозд подчеркнул, что, анонсируя подобный "бой", организаторы делают неправильные вещи в части развития спорта и "это не бокс, а мероприятие". Он пояснил, что у него, как у человека, полжизни отдавшего профессиональному боксу, такие заявления не укладываются в голове.

"Я не поддерживаю подобное. Мне кажется, что это будет выглядеть нелепо и курьёзно", — резюмировал спортсмен.